بينهم 9 أطفال.. مقتل وإصابة 13 شخصًا في هجوم أذربيجان على كاراباخ

موسكو- (د ب أ)

أسفرت عملية أذربيجان العسكرية في منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها، اليوم الثلاثاء، عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 11 آخرين، وفقا لممثل حكومة المنطقة.

وكتب جيجام ستيبانيان ممثل حقوق الإنسان في جمهورية آرتساخ غير المعترف بها أو جمهورية ناجورنو كاراباخ، على موقع إكس للتواصل الاجتماعى تويتر سابقا ، قول "بحسب البيانات التي تم جمعها في هذه اللحظة، يوجد هناك ما لا يقل عن قتيلين، من بينهم طفل واحد، و11 جريحا، من بينهم 8 أطفال، بسبب هجمات أذربيجان".

ومن جانبها قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إنها تنفذ هجمات بأسلحة عالية الدقة في كاراباخ، ردا على استفزازات أرمينيا.

وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أعلنت أذربيجان إطلاق "عمليات لمكافحة الإرهاب" في إقليم نارجوني كاراباخ.

واتهمت وزارة خارجية أرمينيا، أذربيجان بالتطهير العرقي، مضيفة أن التدخل العسكري لم يكن سوى تصعيد للسياسة التي كانت قد اتبعتها أذربيجان بالفعل من خلال الهجمات السابقة وفرض الحصار الكامل على المنطقة.