وزير الخارجية يترأس الاجتماع التشاوري على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

وكالات

ذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية فى تصريحات صحفية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن وزير الخارجية سامح شكري ترأس يوم الإثنين 18 سبتمبر الجاري، الاجتماع الوزاري التشاوري العربي، نيابة عن وزير خارجية المملكة المغربية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزارى العربى، والذي ينعقد بصفة دورية خلال اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة لمتابعة وتنسيق المواقف العربية تجاه القضايا المطروحة أمام أجهزة الأمم المتحدة المختلفة.

وقد استهل الوزير شكرى الاجتماع بتقديم التعازي لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة، بشأن الزلزال الأخير الذي ضرب المغرب، وكذا تقديم التعازي للأشقاء في ليبيا، والتأكيد على وقوف مصر إلى جانب الأشقاء في هذه المحنة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الاجتماع شهد إحاطة قدمها وزير خارجية فلسطين حول مستجدات القضية الفلسطينية، ومتابعة الموقف بشأن القضايا الخاصة بفلسطين فى الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجانها المختلفة. وقد أكد الوزراء العرب على ضرورة تنسيق المواقف العربية إزاء نمط التصويت على مختلف القرارات، وعلى رأسها قرارات فلسطين، لضمان تقديم الدعم للحقوق الفلسطينية واستمرار الدفاع عن قرارات الشرعية الدولية المرتبطة بالقضية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وأضاف السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية قدم إحاطة خلال الاجتماع بشأن الاجتماع الوزاري، الذى تم عقده بدعوة من الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والمملكة العربية السعودية، بالمشاركة مع كل من مصر والأردن، لدعم جهود إحياء عملية السلام على أساس مبادرة السلام العربية والأفكار الأوروبية المطروحة فى هذا الشأن.