واشنطن تفرض عقوبات على وزارة الاستخبارات الإيرانية والرئيس السابق أحمدي نجاد

وكالات

أعلنت واشنطن اليوم الاثنين، عن فرض عقوبات على وزارة الاستخبارات الإيرانية والرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد، حسبما ذكرت "العربية".

وفي وقت سابق اليوم، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، عفوًا عن 5 إيرانيين في إطار صفقة التبادل بين واشنطن وطهران، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق الاثنين، بإن طائرة تقل 5 أمريكيين أقلعت من مطار طهران في إطار صفقة تبادل السجناء مع واشنطن.

وأعلن عن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة والذي تم بوساطة قطرية، في 10 أغسطس الماضي، وستنقل طهران بموجبه خمسة مواطنين أمريكيين تتهمهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة إلى الدوحة حيث سيتم الإفراج عنهم.

ويأتي اتفاق تبادل السجناء والإفراج عن الأصول الإيرانية بعد نحو عام من انهيار مباحثات إحياء الاتفاق النووي.