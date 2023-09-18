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BBC

تساقطت أجزاء منه.. إعلام إيراني: دوي الانفجار في سماء جرجان نتج عن اختبار صاروخ

12:07 م الإثنين 18 سبتمبر 2023

إيران

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وكالات

نقلت وكالة فارس للأنباء الإيرانية، عن مصدر إيراني مطلع، قوله إن الحادثة وقعت أثناء عملية اختبار الصواريخ التابعة لوزارة الدفاع والخبر حول إسقاط طائرة مسيرة غير صحيح.

وكان دوي انفجار هائل سمع في سماء مدينة جرجان الإيرانية، قبل أن تتساقط أجزاء غريبة على أهالي المدينة وأصابت شخصين على الأقل، حسبما ذكرت العربية.

بدورها، ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الاثنين، أن دويًا هائلاً سمع في مدينة جرجان بشمال البلاد، مضيفة أن سلطات إنفاذ القانون أكدت وقوع حادث وتجري تحقيقًا في السبب.

يقول مواطن من أهالي جُرجان إنه سمع صوت يشبه صوت الرعد، وبعد ذلك سقط شيء مجهول وتضرر منزله.

وخلفت الأجسام الغريبة المتساقطة من السماء أضرارًا بعدة منازل ومحال تجارية في مدينة جرجان الإيرانية.

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إيران صاروخ مدينة جرجان الإيرانية

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