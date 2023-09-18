أجسام غريبة تتساقط.. انفجار في سماء جرجان الإيرانية (فيديو)

وكالات

سمع دوي انفجار هائل في سماء مدينة جرجان الإيرانية، قبل أن تتساقط أجزاء غريبة على أهالي المدينة وأصابت شخصين على الأقل، حسبما ذكرت العربية.

بدورها، ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الاثنين، أن دويًا هائلاً سمع في مدينة جرجان بشمال البلاد، مضيفة أن سلطات إنفاذ القانون أكدت وقوع حادث وتجري تحقيقًا في السبب.

يقول مواطن من أهالي جُرجان إنه سمع صوت يشبه صوت الرعد، وبعد ذلك سقط شيء مجهول وتضرر منزله.

وخلفت الأجسام الغريبة المتساقطة من السماء أضرارًا بعدة منازل ومحال تجارية في مدينة جرجان الإيرانية.

حادثة غريبة في إيران.



وبينما زعمت التقارير أن طائرة بدون طيار تحطمت في مدينة جرجان شمال إيران، يبدو أن عشرات الذخائر الصغيرة انفجرت في جميع أنحاء المدينة بسبب عطل فني محتمل في إطلاق الصواريخ الباليستية.



وسقطت أجزاء من الصاروخ على المباني السكنية والشوارع. تم الإبلاغ عن أضرار… pic.twitter.com/2oSguRnyXP — Arab-Military (@ashrafnsier) September 18, 2023