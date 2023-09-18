أجسام غريبة تتساقط.. انفجار في سماء جرجان الإيرانية (فيديو)
وكالات
سمع دوي انفجار هائل في سماء مدينة جرجان الإيرانية، قبل أن تتساقط أجزاء غريبة على أهالي المدينة وأصابت شخصين على الأقل، حسبما ذكرت العربية.
بدورها، ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الاثنين، أن دويًا هائلاً سمع في مدينة جرجان بشمال البلاد، مضيفة أن سلطات إنفاذ القانون أكدت وقوع حادث وتجري تحقيقًا في السبب.
يقول مواطن من أهالي جُرجان إنه سمع صوت يشبه صوت الرعد، وبعد ذلك سقط شيء مجهول وتضرر منزله.
وخلفت الأجسام الغريبة المتساقطة من السماء أضرارًا بعدة منازل ومحال تجارية في مدينة جرجان الإيرانية.
حادثة غريبة في إيران.— Arab-Military (@ashrafnsier) September 18, 2023
وبينما زعمت التقارير أن طائرة بدون طيار تحطمت في مدينة جرجان شمال إيران، يبدو أن عشرات الذخائر الصغيرة انفجرت في جميع أنحاء المدينة بسبب عطل فني محتمل في إطلاق الصواريخ الباليستية.
وسقطت أجزاء من الصاروخ على المباني السكنية والشوارع. تم الإبلاغ عن أضرار… pic.twitter.com/2oSguRnyXP
مقطع آخر من سقوط طائرة مسيرة وسط مدينة جرجان الآن pic.twitter.com/MGOApunLO7— محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) September 18, 2023
سوق مصراوى
-
أقوى خلاط كهربائي لعام 2023 بأسعار تبدأ من 465 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 39 جنيها.. أسعار أدوات التجميل الأساسية بجودة مناسبةتفاصيل
-
أفضل ماكينة حلاقة للرجال في 2023تفاصيل
-
أفضل لمبات لتوفير فاتورة الكهرباء الشهرية تبدأ من 58 جنيهاتفاصيل
-
بقسط شهري يبدأ من 87 جنيها.. أفضل تلفزيون سمارتتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 117 جنيها أحدث تلفزيون ذكي 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: