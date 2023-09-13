انفجار جسم في عدد من المتظاهرين بمنطقة ملكة شرق قطاع غزة

انفجار جسم في عدد من المتظاهرين بمنطقة ملكة شرق قط

وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، عن وقوع انفجار بمنطقة ملكة شرق مدينة غزة أثناء تواجد متظاهرين بالمكان.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصدر قوله: " انفجار جسم متفجر في عدد من المتظاهرين بمنطقة ملكة شرق مدينة غزة، ووقوع عدد من الإصابات الخطيرة بالمكان".

وأفادت وزارة الخارجية الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة الضحايا من الفلسطينيين جراء إعصار دانيال الذي ضرب شرق ليبيا إلى 23، إضافة إلى فقدان عشرات الأسر.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني السفير أحمد الديك، إن سفارة فلسطين لدى ليبيا وقنصليتها العامة في بنغازي، أفادتانا بوفاة أسرة المواطن ناصر عطية محمد دوحان التي تتكون من خمسة أفراد، وأسرة محمود أحمد شامية وأربعة من إخوته وأمه، لترتفع بذلك حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى 23.