السلطات الليبية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 5200 قتيل
ليبيا- (د ب أ)
ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت مدينة درنة شرقي ليبيا إلى 5200 قتيلًا، وفقا لما قاله المتحدث باسم وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان.
وقال الخراز خلال حديثه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الثلاثاء، إن عمال الإنقاذ لا يزالون يباشرون انتشال جثث الضحايا الناتجة عن الفيضانات، ولم يتسن حتى الآن التأكد من صحة الأعداد.
وتابع المتحدث باسم وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان، أن 25 % من مدينة درنة، تدمر أو جرف داخل البحر.
وتعتبر درنة هي أكثر مدينة تضررت من الفيضانات التي أعقبت العاصفة دانيال التي ضربت شرقي ليبيا، وتسببت في انهيار سدين.
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