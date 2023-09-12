الجزائر تُعلن عن جسر جوي لنقل المساعدات لليبيا جراء العاصفة دانيال
الجزائر - (د ب أ)
قررت الجزائر إرسال مساعدات إنسانية هامة وعاجلة إلى ليبيا، في أعقاب العاصفة دانيال التي ضربت عددا من المدن الليبية.
وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية أنه استجاب لطلب ليبيا بتقديم الدعم والمساعدة للمناطق المنكوبة، جراء العاصفة التي ضربت عددا من المدن.
وكشفت الرئاسة الجزائرية، عن أن هذه المساعدات تتمثل في مواد غذائية وطبية وألبسة وخيم، يتم شحنها عن طريق جسر جوي مكون من ثماني طائرات تابعة للقوات الجوية للجيش الجزائري.
كما شددت على أن هذه المساعدات تعبر "عن التزام الجزائر، قيادة وشعبا، بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الليبي الشقيق، لمساعدته على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها".
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