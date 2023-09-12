بخواص فيزيائية متميزة.. بوتين يعلن إنتاج سلاح يضمن أي بلد
موسكو - (د ب أ)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء أن روسيا تعمل على تصنيع سلاح بخواص فيزيائية متميزة باستطاعته ضمان الأمن في أي بلد.
وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء أن بوتين قال، خلال لقائه مع منسقي الجلسات في منتدى "الشرق الاقتصادي" المنعقد في مدينة فلاديفوستوك، الواقعة أقصى شرق روسيا "إذا نظرنا إلى قطاع الأمن، فإن الأسلحة المصممة بناءً على ميزات فيزيائية جديدة ستضمن أمن أي بلد في المستقبل القريب، وإننا نفهم جيدا هذا الشيء ونعمل على تحقيقه".
ويُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن، في الفترة ما بين 10 إلى 13 سبتمبر الجاري، في مدينة فلاديفوستوك الروسية، ضمن حرم جامعة الشرق الأقصى الاتحادية.
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