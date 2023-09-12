إعلان

BBC

التعاون الإسلامي تناشد بالإسراع في تقديم المساعدات لليبيا

11:37 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

منظمة التعاون الإسلامي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

جدة - ( د ب أ)

ناشد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، الدول الأعضاء بالمنظمة، ومؤسساتها الإنسانية ذات الصلة، وجميع الشركاء الدوليين تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة لليبيا والإسهام في جهود الإنقاذ التي تقوم به السلطات الليبية عقب العاصفة غير المسبوقة التي أصابت عدة مدن وخلفت آلاف الضحايا والمصابين والمفقودين وخسائر فادحة في الممتلكات جراء والسيول والفيضانات العارمة التي غمرت أرجاء من البلاد.

وأشاد الأمين العام، في بيان المنظمة عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء ، بـ "الجهود التي تبذلها السلطات الليبية، لاحتواء هذه الكارثة وإنقاذ السكان المتضررين وتقديم الدعم لهم والحد من تأثير الإعصار، مجددا مواساته للشعب الليبي وتضامنه مع أسر الضحايا والمفقودين.

وتشهد مناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر منذ أمس الأول الأحد سيولا عارمة تسببت في مقتل وفقدان عشرات المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية جراء عاصفة "دانيال" التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.

سوق مصراوى

منظمة التعاون الإسلامي مساعدات لليبيا حسين إبـراهـيـم طـه

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بخواص فيزيائية متميزة.. بوتين يعلن إنتاج سلاح يضمن أي بلد
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

"دانيال" تقتل المئات وتمحي أحياءً في ليبيا.. ما فعلته العاصفة بمصر؟ (تغطية مباشرة)