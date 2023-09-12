التعاون الإسلامي تناشد بالإسراع في تقديم المساعدات لليبيا

جدة - ( د ب أ)

ناشد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، الدول الأعضاء بالمنظمة، ومؤسساتها الإنسانية ذات الصلة، وجميع الشركاء الدوليين تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة لليبيا والإسهام في جهود الإنقاذ التي تقوم به السلطات الليبية عقب العاصفة غير المسبوقة التي أصابت عدة مدن وخلفت آلاف الضحايا والمصابين والمفقودين وخسائر فادحة في الممتلكات جراء والسيول والفيضانات العارمة التي غمرت أرجاء من البلاد.

وأشاد الأمين العام، في بيان المنظمة عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء ، بـ "الجهود التي تبذلها السلطات الليبية، لاحتواء هذه الكارثة وإنقاذ السكان المتضررين وتقديم الدعم لهم والحد من تأثير الإعصار، مجددا مواساته للشعب الليبي وتضامنه مع أسر الضحايا والمفقودين.

وتشهد مناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر منذ أمس الأول الأحد سيولا عارمة تسببت في مقتل وفقدان عشرات المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية جراء عاصفة "دانيال" التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.