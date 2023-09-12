وفاة عائلة فلسطينية كاملة جراء عاصفة دانيال في ليبيا

رام الله - (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن وفاة تسعة فلسطينيين جراء الإعصار الذي ضرب شرق ليبيا.

وذكرت الوزارة في بيان أن قنصلية فلسطين العامة في بنغازي أفادت بوفاة عائلة فلسطينية تتكون من ثمانية أفراد في منطقة درنة شرق ليبيا، جراء السيول الجارفة.

وبحسب الوزارة، ارتفع "عدد الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني جراء الإعصار إلى تسعة، ويرتفع عدد المفقودين إلى ثلاثة ".

وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع قضية 62 مواطناً فلسطينياً تحاصرهم المياه في إحدى القرى القريبة من مدينة درنة وتعمل على تأمين وصولهم إلى مناطق آمنة.

وقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس العزاء لكبار المسؤولين في ليبيا في ضحايا الفيضانات والعواصف التي اجتاحت شرق البلاد وخلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأعرب عباس عن أمله في نجاح القيادة الليبية وطواقم الأمن والإنقاذ والإغاثة الليبية الباسلة، بتجاوز آثار "الكارثة الطبيعية الأليمة".