إعصار دانيال.. انهيار سدين في مدينة درنة جراء السيول
وكالات:
أعلن المجلس البلدي في مدينة درنة الليبية انهيار سدين في المدينة، حسب بيان نشره المجلس على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، ونقلته بي بي سي.
وأعلنت الحكومة الليبية، درنة "مدينة منكوبة" إثر السيول التي اجتاحتها إثر إعصار دانيال التي ضربت مدن المنطقة الشرقية.
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