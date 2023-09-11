توقيع 49 اتفاقية تعاون مشترك بين السعودية والهند

الرياض - (د ب أ)

شهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، اليوم الاثنين، توقيع 49 اتفاقية مشتركة خلال منتدى الاستثمار السعودي الهندي.

وبدأ الأمير محمد بن سلمان زيارة إلى الهند بعد مشاركته في اجتماع مجموعة العشرين، في خطوة اعتبرها مراقبون أنها ستعزز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والاستثمار والأمن.

تركزت الاتفاقيات الموقعة على مجالات منها، الطاقة والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والزراعة والصناعة، إضافة إلى المجالات الاجتماعية والثقافية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أريندام باجتشي، على صفحته بمنصة "إكس"، تويتر سابقا، إن مودي والأمير محمد عقدا اليوم أول اجتماع لقادة مجلس الشراكة الاستراتيجية المشترك.

وأضاف أن الاجتماع تناول مجموعة واسعة من مجالات التعاون المشترك من بينها "أمن الطاقة، والتجارة والاستثمار، والدفاع والأمن، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والشؤون الثقافية والرفاه المجتمعي وغيرها".

ويقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 52 مليار دولار.

وتعد السعودية رابع أكبر شريك تجاري لنيودلهى حيث تحصل الهند على أكثر من 18% من وارداتها من النفط الخام من المملكة.

ويقيم في السعودية حوالي 3.5 مليون هندي يشكلون أكبر جالية أجنبية تعمل في سوق العمل المحلي، وهي أكثر عمالة تقوم بتحويلات مالية إلى بلادها.