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انقطاع الكهرباء والمياه عن 150 ألف شخص في اليونان بسبب الفيضانات (فيديو)

11:49 ص الإثنين 11 سبتمبر 2023

فيضانات اليونان

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أثينا - (د ب أ)

تستمر معاناة الكثير من قرى المناطق المتضررة بسبب الفيضانات وسط اليونان مع انقطاع الكهرباء والمياه اليوم الاثنين.

وذكرت شبكة " إي آر تي نيوز" اليوم أن شبكة المياه مازالت متضررة بشدة في مدينة فولوس، التي يبلغ تعداد سكانها 150 ألف نسمة، حيث يتم توفير المياه بالتناوب.

ووفقا لقطاع الاطفاء، فقد تم إنقاذ نحو 4500 شخص حتى الآن، ولكن قطاع الإطفاء والجيش مازالا يواصلان أعمال الإنقاذ.

وقال قطاع الإطفاء إن هناك عددا من الأشخاص مازالوا في عداد المفقودين، مضيفا أن حصيلة ضحايا الفيضانات بلغت 15 قتيلا اليوم.

يشار إلى أنه لا يمكن بعد تحديد حجم الأضرار لأن انحسار المياه مازال أمرا بعيد المنال في أجزاء كبيرة من المناطق المتضررة.

ويذكر أنه خلال الفترة من الاثنين حتى الخميس من الأسبوع الماضي، استقر منخفض قوي فوق وسط اليونان. وغمرت مياه الأمطار القرى والبلدات.

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فيضانات اليونان انقطاع الكهرباء والمياه اليونان

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