استشهاد وإصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

وكالات

استشهد شاب فلسطيني، وأصيب ثلاثة آخرون اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة عقابا شمال طوباس في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة عقابا وحاصرت منزلا وسط إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع بشكل كثيف، ما أدى لإصابة أربعة فلسطينيين، اثنان منهم بالرصاص الحي الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، استشهد أحدهما جراء إصابته في رأسه، والآخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

إصابة شابين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة عقابا

في حين أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، الجمعة، بإصابة شابين أحدهما بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة عقابا في شمال طوباس بالضفة الغربية.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية، قولها إن أحد الشابين أصيب برصاصة حية في الرأس، مشيرة إلى أن حالته بين المتوسطة والخطيرة.

وأضافت المصادر، التي لم تسمها الوكالة، أن الشاب الآخر أصيب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في البطن.