أمريكا تعلن استمرار قواتها في النيجر وتعلق برامج المساعدات

وكالات

أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء، أن القوات الأمريكية ستبقى في النيجر وستعلق برامج المساعدات للحكومة.

وحسب بيان للبيت الأبيض، قال المتحدث باسم الأمن القومي جون كيربي في إفادة صحفية، إن واشنطن تجري مشاورات مستمرة مع شركائها الأفارقة والأوروبيين لحل أزمة النيجر.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم، للتأكيد على دعم بلاده للجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي للأزمة.

وقال بلينكن في منشور عبر حسابه بمنصة "إكس" "تحدثت إلى رئيس النيجر بازوم للتعبير عن جهودنا المستمرة لإيجاد حل سلمي للأزمة الدستورية الحالية".

وأضاف أن الولايات المتحدة تجدد دعوتها للإفراج الفوري عن بازوم وأسرته.