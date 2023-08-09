إعلان

BBC

مقتل 6 أشخاص إثر انفجار شنه إرهابيون جنوب الصومال

01:58 م الأربعاء 09 أغسطس 2023

الصومال

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مقديشيو - ( د ب أ )

أفاد مسؤول صومالي، اليوم الأربعاء، بمقتل ستة أشخاص وإصابة 12 آخرين في انفجار شنه إرهابيون استهدف حافلة تقل ركابًا في إقليم شبيلى السفلى جنوب غرب الصومال.

ونقل التلفزيون الصومالي عبر حسابه على "تويتر" اليوم عن محمد إبراهيم محافظ إقليم شبيلي، قوله إن ستة أشخاص قتلوا وأصيب 12 آخرون في انفجار نفذه إرهابيون ضد حافلة تقل ركابًا على الطريق بين ماركا وقوريولي في الإقليم .

سوق مصراوى

الصومال مقديشيو انفجار شنه إرهابيون

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market