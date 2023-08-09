مقتل 6 أشخاص إثر انفجار شنه إرهابيون جنوب الصومال

مقديشيو - ( د ب أ )

أفاد مسؤول صومالي، اليوم الأربعاء، بمقتل ستة أشخاص وإصابة 12 آخرين في انفجار شنه إرهابيون استهدف حافلة تقل ركابًا في إقليم شبيلى السفلى جنوب غرب الصومال.

ونقل التلفزيون الصومالي عبر حسابه على "تويتر" اليوم عن محمد إبراهيم محافظ إقليم شبيلي، قوله إن ستة أشخاص قتلوا وأصيب 12 آخرون في انفجار نفذه إرهابيون ضد حافلة تقل ركابًا على الطريق بين ماركا وقوريولي في الإقليم .