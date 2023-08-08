الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية
رام الله - (د ب أ)
شن الجيش الإسرائيلي حملة مداهمات واسعة في الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، اعتقل خلالها 25 فلسطينيا، على الأقل، وفجر منزل منفذ هجوم، بحسب مصادر فلسطينية.
وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن حملة الاعتقالات استهدفت عددا من الأسرى المحررين، وشملت رام الله وبيت لحم والخليل وجنين، وتضمنت اقتحام منازل سكنية وتفتيشها.
وأفادت المصادر بأن قوات الجيش فجرت منزل الناشط في حركة حماس عبد الفتاح خروشة في مخيم عسكر شرق نابلس الذي نفذ عملية إطلاق نار أدت لمقتل مستوطنين إسرائيليين في 26 فبراير الماضي قبل أن يتم استهدافه.
وأوضحت أن منزل خروشة كان يقع في الطابق الثالث من بناية سكنية ويأوي ستة أفراد.
وبحسب المصادر، اقتحمت قوات كبيرة من الجيش مخيم عسكر قبيل عملية التفجير واندلعت مواجهات مع عشرات الشبان أسفرت عن إصابتين بالشظايا ونحو 60 آخرين بالاختناق.
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