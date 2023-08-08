روسيا تدخل عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا بكتب التاريخ المدرسية

(وكالات)

كشفت وزارة التعليم الروسية النقاب عن كتب تاريخ مدرسية جديدة لطلاب المدارس الثانوية تضمنت نصوصا حول الأسباب التي دفعت روسيا لبدء ما تسميه "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، وفقًا لوزير التعليم سيرجي كرافتسوف الاثنين.

وقال كرافتسوف، لوسائل الإعلام الحكومية الروسية إن الكتب المدرسية الجديدة تتضمن نصوصا "حول أسباب بدء العملية العسكرية الخاصة، والغرض منها، ونزع السلاح، ومحاربة النازيين".



ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس) عن الوزير قوله: "يعكس الكتاب المدرسي للصف الحادي عشر أهم الأحداث المتعلقة بإعادة توحيد شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وأسباب ومسار العملية العسكرية الخاصة، ودخول مناطق جديدة إلى الاتحاد الروسي".

وأضاف الوزير الروسي قائلا: "تروي (الكتب) قصصا حول وقع خطوات أبطال موطن آبائنا، وتم اختبار الكتاب المدرسي بنجاح وأُدرج الأسبوع الماضي في القائمة الفيدرالية".

هناك أربعة كتب دراسية في المجموع لطلاب الصفين العاشر والحادي عشر: تاريخ روسيا والتاريخ العام لطلاب الصف العاشر، وكذلك تاريخ روسيا والتاريخ العام للصف الحادي عشر.

وتعهد كرافتسوف أيضًا بتحديث الكتب المدرسية بعد نهاية الحرب، قائلا إن ذلك سيحدث "بمجرد أن ننتصر"، وفقًا لوكالة ريا نوفوستي.