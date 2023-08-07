"إيكواس": سنعقد اجتماعًا الخميس المقبل بشأن النيجر في نيجيريا
وكالات
أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" أنها ستعقد اجتماعًا الخميس المقبل بشأن النيجر في العاصمة النيجيرية أبوجا، حسبما ذكرت العربية.
وكانت "إيكواس" منحت قادة الانقلاب في النيجر مهلة لمدة أسبوع لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم والعودة إلى النظام الدستوري، وحذرت من احتمالية التدخل عسكريًا.
وانتهت المهلة أمس الأحد، ورفض قادة الانقلاب مهلة منحتها لهم المجموعة لإعادة الرئيس المخلوع إلى منصبه.
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