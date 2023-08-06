بمشاركة مصر.. الاتفاق في اجتماع جدة بشأن أوكرانيا على مواصلة التشاور

وكالات:

أكد المجتمعون في مدينة جدة السعودية لبحث إرساء السلام في أوكرانيا، أهمية مواصلة التشاور الدولي وتبادل الآراء بما يسهم في بناء أرضية مشتركة تمهد الطريق للسلام.

وقال البيان الختامي لاجتماع جدة، ونشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد إنه "عقد يوم السبت في جدة اجتماع لمستشاري الأمن الوطني وممثلين لأكثر من أربعين دولة ومنظمة دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، برئاسة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.. ويأتي استمراراً للجهود والمساعي الحميدة للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي يبذلها في هذا الشأن منذ شهر مارس 2022".

وأشار البيان إلى أن الدول والمنظمات التي شاركت في الاجتماع برئاسة المملكة العربية السعودية تتمثل في جمهورية الأرجنتين، وأستراليا، والبحرين، والبرازيل، ومصر وبلغاريا، والصين والولايات المتحدة، ودول أخرى.

واتفق المشاركون على أهمية مواصلة التشاور الدولي وتبادل الآراء بما يسهم في بناء أرضية مشتركة تمهد الطريق للسلام.

وأعربوا عن أهمية الاستفادة من الآراء والمقترحات الإيجابية التي تم بحثها في الاجتماع.