ارتفاع حصيلة حادث قطار باكستان إلى 30 قتيلا و80 مصابا

خرج قطار عن مساره في جنوبى باكستان

إسلام أباد - (د ب أ):

قال مسؤولون باكستانيون إن 30 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب نحو 80 آخرين عندما خرج قطار عن مساره في جنوبى باكستان اليوم الأحد.

وقع الحادث في منطقة نوابشاه بإقليم السند عندما خرجت 10 عربات من قطار "هازارا إكسبريس" السريع عن مسارها، على بعد حوالي 270 كيلومترا من كراتشي.

وكان القطار يحمل حوالي ألف راكب في 17 عربة. ويخشى حدوث المزيد من الوفيات.

وأصيب نحو 80 راكبا بينهم نساء وأطفال في الحادث وتم نقلهم إلى مستشفيات قريبة، حسبما قال ضابط الشرطة المحلي يونس شانديو لوسائل الإعلام.

وقال وزير الإعلام في الإقليم، شرجيل ميمون، لوسائل الإعلام إن حكومة الإقليم أعلنت حالة الطوارئ في المستشفيات وتتخذ الترتيبات اللازمة لنقل أولئك الذين يعانون من حالات حرجة إلى كراتشي.

وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام محلية مئات الأشخاص من البلدات والقرى القريبة في الموقع وهم يساعدون الركاب على النزول من عربات القطار قبل وصول فرق الإنقاذ.

وأعلن الجيش الباكستاني إنه أرسل قوات للمشاركة في عملية الإنقاذ الجارية.

وقال وزير السكك الحديدية خواجة سعد رفيق لوسائل الإعلام إن القطار لم يكن يسير بوتيرة سريعة، وفقا للتقارير الأولية، وصدر أمر بإجراء تحقيق في سبب الحادث.

وأضاف رفيق: "سيكون من السابق لأوانه الحديث عن سبب الحادث الذي قد يكون عطلا ميكانيكيا أو عملا إرهابيا".

وأوضح الوزير إن القطار كان يتحرك بسرعة 45 كيلومترا في الساعة.

يشار إلى أن حوادث القطارات المميتة شائعة في باكستان ، مما يؤدي إلى مئات الوفيات كل عام ، بسبب ضعف البنية التحتية والإهمال من جانب المسؤولين الحكوميين .

وفي عام 2021 ، قتل ما لا يقل عن 65 شخصا جراء اصطدام قطارين في السند.