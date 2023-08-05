سامح شكري يشارك في قمة دول جوار السودان

القاهرة- (د ب أ)

يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، غدا الأحد، إلى العاصمة التشادية نجامينا للمشاركة في الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان المقرر عقده هناك .

وصرح المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد، في بيان صحفي اليوم السبت، بأن الوزير شكري سوف يتوجه غدا الأحد إلى العاصمة التشادية نجامينا، وذلك للمشاركة في الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان التي عقدت يوم 13 يوليو الجاري بالقاهرة.

وأوضح المتحدث، أن وزراء خارجية دول الجوار سوف يبحثون فى اجتماعهم مختلف جوانب الأزمة السودانية، بكافة أبعادها الأمنية والسياسية والإنسانية، وتأثيراتها على الشعب السودانى وتداعياتها الإقليمية والدولية، بهدف وضع مقترحات عملية تمكن رؤساء الدول والحكومات المجاورة للسودان من التحرك الفعال للتوصل إلى حلول تضع نهاية للأزمة الحالية، وتحافظ على وحدة السودان وسلامته الإقليمية ومقدرات شعبه.