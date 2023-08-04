مأساة تهز لبنان.. طفلة تصارع الموت بعد اختراق رصاصة طائشة رأسها

وكالات:

في مأساة جديدة هزت الرأي العام في لبنان خلال الساعات الماضية، اخترقت رصاصة طائشة رأس نايا حنا ابنة الـ7 سنوات لتجعلها معلقة بين الحياة والموت، وذلك بحسب ما ذكره موقع العربية نت.

وتسبب احتفال بنتائج الامتحانات بسرقة فرحتها، بعد أن كانت تلهو مع صديقاتها في مخيم صيفي ترفيهي داخل مدرسة في الحدث بقضاء بعبدا في محافظة جبل لبنان.

فيما كشفت صورة الأشعة أن الرصاصة اخترقت الدماغ ولا إمكانية لاستئصالها، كما أن الوضع صعب جداً وخطير، وفق ما نقلت صحيفة "النهار" عن قريبة من العائلة.

فباتت اليوم تُصارع الحياة في المستشفى، وذنبها الوحيد أنها كانت في المكان والزمان غير المناسبين!

في السياق، أصدر رئيس بلدية الحدث بياناً الخميس جاء فيه: "بين الحياة والموت، نايا حنا طفلة في عمر الـ7 سنوات فريسة جديدة للرصاص المجرم الذي يطلقه المبتهجون الغرائزيّون تارة في أفراحهم وتارة مع إعلان نتائج الامتحانات الرسمية".

ولفت إلى أنه "ظهر يوم أمس، وفي ملعب مدرسة القلبين الأقدسين- الحدت، وفيما كانت نايا تمضي نهاراً آخر مع رفاقها في "Colonie" صيفي، اختارتها رصاصة المبتهج القاتل المجرد من كل الصفات الإنسانية".