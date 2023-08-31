إعلان

BBC

جوتيريش لا يتوقع تحقيق سلام في أوكرانيا قريبا

10:03 م الخميس 31 أغسطس 2023

أنطونيو جوتيريش

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

نيويورك - (د ب أ):

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، إنه لا يتوقع تحقيق سلام في أوكرانيا قريبا.

وفي معرض رده على سؤال عما إذا كان يرى إمكانية إجراء مباحثات في هذا الصدد خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في منتصف سبتمبر، قال الأمين العام للمنظمة الدولية في نيويورك: "سأكون بالطبع كاذبا إذا قلت إنني اعتقد أننا سنرى في الأفق القريب إمكانية للسلام في أوكرانيا".

وقال جوتيريش: "اعتقد أننا لم نصل بعد إلى هذه النقطة".

وأوضح: "هذا هو السبب في أن من المهم للغاية اتخاذ تدابير لتقليل الآثار السلبية لهذه الحرب بشكل مثير على العالم".

سوق مصراوى

أنطونيو جوتيريش الأمم المتحدة أوكرانيا

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بري يدعو إلى حوار بشأن الاستحقاق الرئاسي اللبناني الشهر المقبل
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

انخفاض طفيف والقاهرة 34 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة