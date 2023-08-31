جوتيريش لا يتوقع تحقيق سلام في أوكرانيا قريبا
نيويورك - (د ب أ):
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، إنه لا يتوقع تحقيق سلام في أوكرانيا قريبا.
وفي معرض رده على سؤال عما إذا كان يرى إمكانية إجراء مباحثات في هذا الصدد خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في منتصف سبتمبر، قال الأمين العام للمنظمة الدولية في نيويورك: "سأكون بالطبع كاذبا إذا قلت إنني اعتقد أننا سنرى في الأفق القريب إمكانية للسلام في أوكرانيا".
وقال جوتيريش: "اعتقد أننا لم نصل بعد إلى هذه النقطة".
وأوضح: "هذا هو السبب في أن من المهم للغاية اتخاذ تدابير لتقليل الآثار السلبية لهذه الحرب بشكل مثير على العالم".
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