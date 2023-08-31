السعودية تصدر 102 ترخيصاً صناعيا باستثمارات 1.2 مليار ريال خلال الشهر الماضي

الرياض - (د ب أ):

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 102 ترخيصاً صناعياً جديداً، خلال تموز الماضي، بحجم استثمار بلغ 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار).

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إن 64 مصنعا بدأت الإنتاج بحجم استثمارات 1.6 مليار ريال وفرت 2730 وظيفة جديدة، مضيفة أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء يبلغ 11032 منشاة بنهاية يوليو الماضي.

يشار إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تُصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافةً إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى حجم الوظائف التي يوفرها القطاع.