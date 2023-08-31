توقعات بإقالة وزير الدفاع الأوكراني
كييف- (د ب أ)
ذكر الموقع الإلكتروني الأوكراني "أوكراينسكا برافدا"، نقلا عن مسؤولين في الحكومة والبرلمان الأوكرانيين لم يكشف عن هوياتهم، أن البرلمان الأوكراني قد يصوت على إقالة وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف الأسبوع المقبل.
وقال النائب في البرلمان الأوكراني ياروسلاف زيليزنياك، عبر تليجرام،إن ريزنيكوف مرشح لمنصب سفير أوكرانيا في المملكة المتحدة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وأضاف زيليزنياك أن رئيس صندوق ممتلكات الدولة الأوكرانية رستم أوميروف قد يحل محل ريزنيكوف.
ولم يعلق مكتب الرئيس الأوكراني على الفور.
يشار إلى أنه بموجب القانون، يعين الرئيس الأوكراني وزير الدفاع؛ ويجب أن يصوت البرلمان على التعيين والإقالة.
سوق مصراوى
-
أفضل مشروبات لحرق الدهون والتخسيس بأسعار تبدأ من 25 جنيهاتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 208 جنيها.. أفضل لاب توب للعمل والدراسةتفاصيل
-
أحدث اتجاهات موضة الملابس الرياضية للنساء لصيف 2023.. بأسعار تبدأتفاصيل
-
أحدث الاكسسوارات الرجالية لصيف 2023.. بأسعار تبدأ من 49 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 13 جنيها.. أسعار الأدوات المدرسية لعام دراسي جديدتفاصيل
-
أحدث صيحات الأحذية للنساء لصيف 2023.. بأسعار تبدأ من 159 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: