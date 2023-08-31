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توقعات بإقالة وزير الدفاع الأوكراني

12:37 م الخميس 31 أغسطس 2023

وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف

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كييف- (د ب أ)

ذكر الموقع الإلكتروني الأوكراني "أوكراينسكا برافدا"، نقلا عن مسؤولين في الحكومة والبرلمان الأوكرانيين لم يكشف عن هوياتهم، أن البرلمان الأوكراني قد يصوت على إقالة وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف الأسبوع المقبل.

وقال النائب في البرلمان الأوكراني ياروسلاف زيليزنياك، عبر تليجرام،إن ريزنيكوف مرشح لمنصب سفير أوكرانيا في المملكة المتحدة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف زيليزنياك أن رئيس صندوق ممتلكات الدولة الأوكرانية رستم أوميروف قد يحل محل ريزنيكوف.

ولم يعلق مكتب الرئيس الأوكراني على الفور.

يشار إلى أنه بموجب القانون، يعين الرئيس الأوكراني وزير الدفاع؛ ويجب أن يصوت البرلمان على التعيين والإقالة.

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