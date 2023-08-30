إغلاق المدارس والمكاتب في تايوان بسبب إعصار "ساولا"

تايبيه - (د ب أ)

ضرب إعصار "ساولا" القوي جنوب تايوان صباح اليوم الأربعاء، مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة، مما أدى إلى إغلاق المكاتب وإلغاء بعض الرحلات الجوية، قبل أن يتجه نحو هونج كونج.

وأغلقت السلطات في تايوان، المكاتب والمدارس في أجزاء من كاوشيونج وبينجتونج وألغت أكثر من 12 رحلة جوية، اليوم الأربعاء، حيث لم يصل أي إعصار إلى اليابسة منذ عام 2019 بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات إنها وضعت فرق الاستجابة لحالات الطوارئ في حالة تأهب.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان أن الإعصار، الذي كان يقع على بعد نحو 190 كيلومتر قبالة أقصى جنوب تايوان حتى صباح اليوم الأربعاء، كان مصحوبا برياح مستدامة تبلغ سرعتها 191 كيلومترا في الساعة و عواصف تصل سرعتها إلى 234 كيلومترا في الساعة.

ومن المرجح أن يقترب إعصار ساولا، من هونج كونج بحلول يوم غد الخميس، بحسب مرصد هونج كونج. وتعتزم السلطات هناك إصدار أدنى درجة تحذير من الإعصار مساء اليوم الأربعاء.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين أن يصل الإعصار إلى اليابسة في قوانجدونج أو فوجيان يوم الجمعة وأصدر تحذيرا باللون البرتقالي، وهو ثاني أعلى مستوى في نظامه للتحذير من الأحوال الجوية القاسية المكون من أربع درجات.