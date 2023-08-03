الرئيس الأوكراني يأمل في سلام ينطلق من قمة جدة

(بي بي سي)

أعرب رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي عن أمله في عقد "قمة سلام" بشأن أوكرانيا الخريف المقبل، واعتبر محادثات جدة هذا الأسبوع في السعودية نقطة الانطلاق نحو السلام.

ومن المقرر أن تشارك 40 دولة في الاجتماع الذي سيعقد في جدة يومي 5 و 6 أغسطس تمهيدا لعقد القمة.

وتحدث زيلينسكي عن عشر نقاط ، تلخص رؤيته للسلام ومنها استعادة وحدة أراضي أوكرانيا، والانسحاب الكامل للقوات الروسية، وحماية أمن الغذاء والطاقة، والسلامة النووية، والإفراج عن جميع السجناء.

لم يعلن بعد عن مكان عقد القمة المزمعة، وبحسب المسؤولين في أوكرانيا وبعض القادة في الغرب فإن القمة لن تضم روسيا.

واجتماعات جدة التي ستنطلق الجمعة ستكون على مستوى مستشاري الأمن القومي، بحسب الإعلام السعودي نقلا عن مصادر مطّلعة، تشارك فيها إلى جانب أوكرانيا دول البريكس (البرازيل والهند وجنوب أفريقيا) بالإضافة إلى دول أخرى بحسب الإعلام الأمريكي، كما يتوقع حضور مسؤول من الإدارة الأمريكية. وكانت الدنمارك قد استضافت قمة سلام في الشهر الماضي شاركت فيها أوكرانيا ودول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، والبرازيل والهند والسعودية وجنوب أفريقيا وتركيا.