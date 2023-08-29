الأمم المتحدة تحذر من الوضع الإنساني في النيجر

وكالات

حذرت منظمة الأمم المتحدة، من آثار إنسانية كارثية في النيجر بسبب الأزمة السياسية والعقوبات، مبينة رصد زيادة بنسبة 50% بحوادث الاختطاف والعنف في النيجر، بحسب فضائية "العربية" الإخبارية مساء اليوم.

في سياق موازِ، ذكر وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، أن بلاده تقدمت باقتراح بإقامة مرحلة انتقالية من 6 أشهر لحل أزمة النيجر، التي بدأت نهاية يوليو الماضي عقب استيلاء مجموعة من الأشخاص على الحكم، وعزل الرئيس محمد بازوم، متابعا: "نطالب بالإفراج عن رئيس النيجر المعزول وممارسة نشاطه كرئيس شرعي".