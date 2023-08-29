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القوات الاحتلال الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

11:32 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2023

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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تل أبيب - (بي بي سي)

شنت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات وإصابات في بعض المناطق واعتقالات طالت عدداً من الفلسطينيين.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن قواته اعتقلت خلال الليل 24 فلسطينيًا من الضفة، وصادرت أسلحة٬ كما لحقت أضرار في عدة مركبات عسكرية في بيت ريما بعد استهدافها بزجاجات حارقة ومفرقعات نارية.

وفجّر فلسطينيون عبوة ناسفة صباح اليوم ضد قوات الجيش خلال نشاط لها في قرية عزون شمال الضفة.

ووقعت مناوشات بين عمال فلسطينيين والشرطة الاسرائيلية عقب توقيف الشرطة ثلاث حافلات تنقل العمال الفلسطينيين في منطقة الحاجز الشمالي قرب مدينة قلقيلية للعمل داخل إسرائيل، بسبب نقل عمال لا يحملون تصاريح عمل داخل إسرائيل٬ كما نقلت وسائل اعلام إسرائيلية عن الشرطة.

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