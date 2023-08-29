وكالة أنباء الشرق الأوسط: السلطات المصرية تنسق مع نظيرتها في زامبيا بشأن المصريين المحتجزين بها
القاهرة - (أ ش أ):
أكد مصدر مطلع لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن السلطات المصرية تنسق مع نظيرتها الزامبية بشأن التحقيقات مع المصريين المحتجزين بدولة زامبيا، وتتابع بشكل مستمر تطورات الإجراءات القانونية تجاههم.
كما أكد المصدر أن الجهات المعنية تتابع عن كثب سلامة سير إجراءات التحقيق معهم وفقاً لقواعد القانون الدولي.
وكانت السلطات الزامبية، قد أعلنت في 15 أغسطس الجاري، أنها احتجزت عشرة أشخاص، بينهم مواطن زامبي وستة مصريين وهولندي وإسباني ومواطن من لاتفيا كانوا على متن طائرة خاصة تحمل بضائع وصفتها بالخطرة وقادمة من مطار القاهرة، على ذمة التحقيق.
وبعد إعلان الخبر أكد مصدر لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الطائرة التي أثير حولها الكثير من اللغط حول خروجها من مطار القاهرة باتجاه زامبيا، هي طائرة خاصة كانت قد قامت بالترانزيت داخل مطار القاهرة في وقت سابق وخضعت للتفتيش والتأكد من استيفائها لكافة قواعد السلامة والأمن التي يتم تطبيقها على أعلى المستويات داخل كافة المطارات والموانئ المصرية.
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