قاضية أمريكية: انطلاق محاكمة ترامب الخاصة بالانتخابات الرئاسية العام المقبل

واشنطن - (د ب أ/ت ك أ):

يواجه الرئيس السابق دونالد ترامب المحاكمة في الرابع من مارس 2024 ، أربع تهم جنائية تتعلق بما تردد عن جهوده للبقاء في السلطة بعد أن خسر الانتخابات عام 2020.

وقالت صحيفة لوس أنجليس تايمز اليوم الاثنين، إن هذا يعني أن اختيار هيئة المحلفين سيبدأ عشية يوم الثلاثاء الكبير في 5 مارس ، عندما تعقد ولايتي كاليفورنيا وتكساس وعشرات الولايات الرئيسية الأخرى الانتخابات التمهيدية الرئاسية.

وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا شوتكان إن قرارها لا يمكن أن يأخذ في الاعتبار المسؤوليات الأخرى للرئيس السابق.

وقالت شوتكان: "تحديد موعد المحاكمة ، ينبغي ألا يرتبط بالالتزامات المهنية للشخص... ولهذا يجب على السيد ترامب ، مثل أي متهم آخر ، أن يتقيد بموعد المحاكمة بغض النظر عن جدول أعماله".

واتهم المحقق الخاص جاك سميث ترامب بالانخراط في مؤامرات لتغيير نتائج انتخابات 2020 من أجل البقاء في السلطة رغم خسارته أمام الرئيس جو بايدن.

وطلب سميث أن يكون تاريخ انطلاق المحاكمة في 2 كانون الثاني/يناير 2024 بزعم أن هناك مصلحة عامة في رؤية القضية تحل قبل إجراء الانتخابات. وقال سميث في الملف الذي رفعه للمحكمة إن فريقه سيحتاج من أربعة إلى ستة أسابيع لعرض قضيته في المحاكمة.

وطلب جون لاورو محامي ترامب من المحكمة في الملف الذي رفعه للمحكمة ، أن تعقد المحاكمة في نيسان/أبريل 2026 ، مشيرا إلى كمية الأدلة التي تلقاها من الحكومة. وقال إن الادعاء سيحتاج أيضا من أربعة إلى ستة أسابيع لتقديم دفاعه.