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مقاتلتان روسيتان تعترضان طائرتين مسيرتين أمريكيتين فوق البحر الأسود

09:35 م الإثنين 28 أغسطس 2023

مقاتلتان روسيتان تعترضان طائرتين مسيرتين أمريكيتين

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موسكو - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مقاتلتين روسيتين اعترضتا طائرتين مسيرتين أمريكيتين فوق البحر الأسود.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 28 أغسطس، رصدت وسائل الدفاع الجوي للقوات الجوية الفضائية الروسية، فوق الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود، تحليق طائرتين أمريكيتين مسيرتين من طراز "إم كيو-9 ريبير" و"آر كيو-4 جلوبال هوك" باتجاه المجال الجوي الروسي فوق البحر الأسود، حيث كانتا تقومان باستطلاع جوي في منطقة شبه جزيرة القرم"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وتابع البيان: "من أجل منع الانتهاك المحتمل لحدود الدولة الروسية والتصدي لسلوك الطائرتين المسيرتين ومنعهما من تنفيذ عملية الاستطلاع الإلكترونية، حلقت مقاتلتان روسيتان من قوات الدفاع الجوي في الجو".

وأضاف البيان: "نتيجة لإجراءات قوات الدفاع الجوي قامت الطائرتان الأمريكيتان المسيرتان بتغير وجهة الطيران وغادرتا مناطق الاستطلاع الجوي في منطقة شبه جزيرة القرم".

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