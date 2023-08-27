الصين تعقد عقد الدورة الثالثة لمنتدى السلام والأمن مع أفريقيا

بكين - (بي بي سي)

تستعد الصين لعقد الدورة الثالثة من منتدى السلام والأمن الصيني الأفريقي اعتبارًا من يوم غد الاثنين 28 أغسطس الجاري، ويستمر لغاية 2 سبتمبر المقبل.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الصينية أن الوزير لي شانغ فو، سيُلقي خطاباً رئيسياً على منبر منتدى "الصين أفريقيا"، وكان مجلس النواب الصيني وافق على تعيين الجنرال لي شانغ فو، الخاضع لعقوبات أمريكية، في منصب وزير الدفاع، في مارس الماضي.

وستجمع القمة ممثلين عن الجيش الصيني وممثلين عن جيوش ما يقرب من 50 دولة أفريقية بحسب ما ذكرت وسائل إعلام.

وتنامى الصعود الصيني في القارة الأفريقية في ظل متغيرات دولية متعددة ونفوذ غربي على المحك منذ فترة طويلة، نتيجة جهود حثيثة تبذلها بكين في عدة اتجاهات مدفوعة في المقام الأول بالمصالح الاقتصادية.

وتأسس منتدى "الصين – أفريقيا" للسلام والأمن في يوليو 2019 تلبية لدعوة من بكين من أجل الارتقاء بمستوى التعاون الاستراتيجي بين الجانبين وتفعيل آلية حوار في مجالات حفظ السلام والأمن.

وبالإضافة لذلك، هناك أيضا منتدى التعاون الصيني الأفريقي وهو يعتبر منذ نشأته مع مطلع الألفية إطارًا مؤسساتيا للتعاون الاقتصادي بين الجانبين في مواجهة تحديات العولمة.