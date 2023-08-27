ترامب يجني ملايين الدولارات لحملته الانتخابية بعد صورته الجنائية

واشنطن - (ا ف ب)

جمع دونالد ترامب حوالي 20 مليون دولار في الأسابيع الثلاثة الماضية، وفق ما قال المتحدث باسم حملة الرئيس الأمريكي السابق السبت، فيما تتزامن هذه الفترة تقريبا مع اتهامه في قضايا اتحادية وعلى مستوى الولايات مرتبطة بمزاعمه الكاذبة بأن انتخابات عام 2020 سُرقت منه.

قال المتحدث باسم دونالد ترامب ستيفن تشونغ السبت على منصة إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، إن الرئيس الأمريكي السابق جمع 7,1 مليون دولار منذ ظهوره يوم الخميس لالتقاط صورته الجنائية في قضية الابتزاز والاحتيال في أتلانتا بولاية جورجيا.

وأضاف تشونغ أن ترامب جمع يوم الجمعة فقط 4,18 مليون دولار ما يجعله اليوم الأعلى ربحا في حملته حتى الآن.

هذا، ويسعى ترامب، الذي انتُخب رئيسا العام 2016 لكنه هزم أمام الديمقراطي جو بايدن في العام 2020، إلى نيل ترشيح الحزب الجمهوري مرة أخرى لخوض انتخابات الرئاسة.

وإلى ذلك، يواجه ترامب أربعة اتهامات متعلقة بمزاعمه الكاذبة بشأن سرقة الانتخابات والهجوم الذي شنه أتباعه في السادس من يناير 2021 على مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) في العاصمة واشنطن. ولكنه نفى جميع التهم.

ويذكر أنه في يوم 15 أغسطس، وجهت هيئة محلفين كبرى في ولاية جورجيا اتهامات لترامب بعد تحقيق أجرته فاني ويليس المدعية العامة لمقاطعة فولتون بشأن مساعيه لإلغاء خسارته في انتخابات 2020 أمام بايدن في الولاية.

وفي الثالث من أغسطس، كان ترامب قد دفع بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه من قبل المحقق الخاص جاك سميث في المحكمة الاتحادية بواشنطن والتي مفادها أنه تآمر للاحتيال على الولايات المتحدة من خلال منع الكونجرس من التصديق على فوز بايدن في انتخابات 2020 عليه وحرمان الناخبين من حقهم في التصويت في انتخابات نزيهة.

كما دفع أيضا بأنه غير مذنب في تهم الاحتفاظ بوثائق سرية بشكل غير قانوني بعد ترك منصبه وتزوير سجلات تجارية في قضية بنيويورك تتعلق بدفع أموال لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز قبل الانتخابات الرئاسية للعام 2016 بغية التستر على علاقة كانت تربطه بها.