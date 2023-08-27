الصين تصدر إنذارًا باللون الأصفر لمواجهة العواصف المطيرة

بكين - (د ب أ)

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين، اليوم الأحد، إنذارا باللون الأصفر لمواجهة العواصف المطيرة، حيث من المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة على مناطق متعددة من البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المركز القول، إنه واعتبارا من الساعة الثامنة صباح اليوم الأحد وحتى الساعة الثامنة صباح يوم غد الاثنين، من المتوقع أن تضرب أمطار غزيرة وعواصف مطيرة مناطق عديدة منها: خنان وشاندونج وهوبي وجيانجسو وآنهوي وهونان وجيانجشي وقوانجشي ويوننان والتبت.

وأضاف المركز أن بعض الأجزاء من المناطق سالفة الذكر ستشهد أمطارا غزيرة يصل منسوبها إلى 70 ملليمترا في الساعة، مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية وعواصف برَدية.

وأهاب المركز بالحكومات المحلية اتخاذ الاحتياطيات المناسبة والوفاء بمسؤولياتها وواجباتها ذات الصلة. وأوصى بقطع إمدادات الكهرباء بالمناطق الخطيرة في الهواء الطلق وتعليق العمل الخارجي بالمناطق المفتوحة.

جدير بالذكر أنه يوجد في الصين نظام تحذير للطقس من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر الأكثر خطورة، يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.