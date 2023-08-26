الهند تفرض مزيد من القيود على صادرات الأرز وتهدد الأسعار العالمية
نيودلهي- (د ب أ)
فرضت الهند المزيد من القيود على صادرات الأرز لحماية الأمن الغذائي للبلاد، في خطوة من شأنها أن تشكل ضغوطا على على الإمدادات العالمية للحبوب.
وفرضت الحكومة الهندية ضريبة على صادرات الأرز بقيمة 20 % بأثر فوري، بحسب إشعار أصدرته وزارة المالية في وقت متأخر أمس الجمعة، مما يؤكد تقرير سابق من جانب وكالة بلومبرج للأنباء.
يشار إلى أن الهند هي أكبر مُصدر للأرز في العالم.
وبذلك فرضت الهند قيودا على صادرات جميع الأنواع- غير أرز بسمتي- أي نحو 80 % من إجمالي صادراتها من الأرز.
وتبلغ حصة الهند في تجارة الأرز العالمية نحو 40 %.
وارتفعت أسعار الأرز الآسيوي إلى أعلى مستوى لها خلال نحو 15 عاما أوائل الشهر الجاري، ويمكن أن ترتفع أكثر، مما سيزيد التكاليف على المستوردين مثل الفلبين وبعض الدول الأفريقية.
وتتماشى تدابير الهند الحمائية الأخيرة مع جهودها الصارمة لتهدئة أسعار الغذاء المحلية قبل الانتخابات العامة المقررة أوائل العام المقبل، حيث يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي للفوز بولاية ثالثة.
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