الدنمارك تصدر قرار عاجل بشأن حرق المصحف الشريف

العراقي سلوان موميكا خلال إقدامه على حرق نسخة من ا

مصراوي

قال وزير العدل الدنماركي بيتر هوملجارد، الجمعة، إن الحكومة الدنماركية تخطط لحظر حرق القرآن، بعد أن أثارت سلسلة من تدنيس الكتاب الإسلامي المقدس في الدولة الاسكندنافية غضبًا في الدول الإسلامية.

وأضاف هاملجارد للصحفيين، أن الحكومة ستقدم مشروع قانون "يحظر المعاملة غير اللائقة للأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة للمجتمع الديني"، مضيفا أن التشريع يهدف بشكل خاص إلى الحرق والتدنيس في الأماكن العامة.

و تابع هوملجارد، أن حرق القرآن كان "عملاً مزدريًا وغير متعاطف بشكل أساسي" "يضر بالدنمارك ومصالحها".

ووفقا لوزير العدل الدنماركي، فإنّه سيتم تضمين التشريع الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الدنماركي، والذي يغطي الأمن القومي.

وقال هاملجارد، إن الأمن القومي هو "الدافع" الرئيسي للحظر، متابعا "لا يمكننا الاستمرار في الوقوف مكتوفي الأيدي بينما يبذل العديد من الأفراد كل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة".