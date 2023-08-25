الأمم المتحدة: إجبار نحو مليوني طفل على مغادرة منازلهم في السودان

وكالات

أُجبر ما لا يقل عن مليوني طفل على ترك منازلهم منذ اندلاع النزاع في السودان قبل أربعة أشهر - أي بمعدل أكثر من 700 طفل نازح جديد كل ساعة، ومع استمرار العنف في تدمير البلاد، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 1.7 مليون طفل يتنقلون داخل حدود السودان، وأكثر من 470 ألف طفل عبروا إلى البلدان المجاورة، وفقا لما أعلنته منظمة الأ

وقالت مانديب أوبراين، ممثلة اليونيسف في السودان: "مع نزوح أكثر من مليوني طفل من ديارهم خلال أشهر قليلة فقط بسبب النزاع، ووقوع عدد لا يحصى في قبضته القاسية، لا يمكن التأكيد بشكل كافٍ على الحاجة الملحة لاستجابتنا الجماعية. نسمع قصصًا لا يمكن تصورها من الأطفال والعائلات، بعضهم فقدوا كل شيء واضطروا لمشاهدة أحبائهم يموتون أمام أعينهم. لقد قلناها من قبل، ونقولها مرة أخرى: نحن بحاجة إلى السلام الآن لكي يتمكن الأطفال من البقاء على قيد الحياة".

في الوقت الراهن، هناك حوالي 14 مليون طفل بحاجة ماسة إلى الدعم الإنساني، ويواجه العديد منهم تهديدات متعددة وتجارب مرعبة بشكل يومي. وبالإضافة إلى بؤر النزاع الساخنة مثل دارفور والخرطوم، فقد انتشر القتال الشديد الآن إلى مناطق أخرى مأهولة بالسكان، بما في ذلك جنوب وغرب كردفان، مما يحد من تقديم الخدمات المنقذة للحياة والوصول إليها لمن هم في أمس الحاجة إليها، حسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة.

يُقدِّر أحدث تقرير للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) في السودان وفقا لليونيسيف، أن 20.3 مليون شخص سيعانون من انعدام الأمن الغذائي بين بتمبر 2023، ومن المتوقع أن يفاقم الحالة الصحية والتغذوية لحوالي 10 مليون طفلً.

ومع بداية موسم الأمطار، دُمّرت مئات المنازل بسبب الفيضانات مما أدى إلى فرار المزيد من العائلات من مناطقها. وعلاوة على ذلك، يكون خطر تفشي الأمراض مثل الكوليرا وحمى الضنك وحمى الوادي المتصدع و الشيكونغونيا أعلى بكثير خلال موسم الأمطار. ويفتقر 9.4 مليون طفل إلى مياه الشرب الاَمنة أصلاً. و3,4 مليون طفل دون سن 5 سنوات معرضون بشدة للإصابة بأمراض الإسهال والكوليرا.

ولا يزال العنف يعيق تقديم الخدمات الصحية والتغذوية مما يعرض ملايين الأطفال للخطر. في الخرطوم ودارفور وكردفان، يعمل أقل من ثلث المرافق الصحية بكامل طاقتها. ويمنع غياب الأمن والنزوح المرضى والعاملين الصحيين من الوصول إلى المستشفيات، حيث أفادت التقارير أن العديد من المرافق تتعرض للهجوم والتدمير.

و تعاني الأنظمة الصحية في الولايات الإحدى عشرة الأخرى من الإرهاق بسبب النزوح الجماعي للسكان من النقاط الساخنة إلى ولايات أقل تضرراً. بحسب مصادر اليونيسف، فإن جميع ولايات السودان أبلغت عن نقص حاد ونفاد مخزون الأدوية والإمدادات، بما في ذلك المواد المنقذة للحياة.

وتواصل اليونيسف مناشدة جميع أطراف النزاع لإعطاء الأولوية لسلامة الأطفال ورفاههم، وضمان حمايتهم، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المناطق المتضررة. يجب تقديم الدعم الإنساني المنقذ للحياة الآن دون تأخير لحماية وحماية حقوق هؤلاء الأطفال الأكثر هشاشة.