وزير خارجية جيبوتي يستقبل السفير المصري بمناسبة انتهاء فترة عمله

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استقبل وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، السفير المصري في دولة جيبوتي حسام الدين رضا، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وثمن وزير الخارجية الجيبوتى محمود علي يوسف، العلاقات بين بلاده ومصر، معربا عن التطلع إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالين الثقافي والتعليمي.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- أن اللقاء تناول المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات المصرية الجيبوتية، وكذا تعزيز سُبل التعاون في شتى المجالات.

وأشار السفير حسام الدين رضا، إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت خلال الفترة الماضية طفرة كبيرة عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجيبوتي في مايو 2021، وقيام الرئيس إسماعيل عُمر جيله بزيارة للقاهرة في فبراير 2022.

وسلط الضوء على التنسيق رفيع المستوى والتعاون المتبادل بين العاصمتين، مشيدا بما لاقاه من دعم وانفتاح وتعاون من كافة الجهات الجيبوتية وعلى رأسها وزارة الخارجية الجيبوتية.

وأكد أن مصر حريصة كل الحرص على استمرار التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات لاسيما مجال بناء القدرات للكوادر الجيبوتية من خلال المنح والدورات والبرامج التدريبية التي تنظمها الجهات الوطنية المصرية في كافة المجالات.

من ناحيته، أثنى وزير خارجية جيبوتي على الفترة التي أمضاها السفير المصري في جيبوتي، مؤكداً على أن بلاده في انتظار وصول السفير المرشح الجديد للعمل على تحقيق المزيد من التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية.