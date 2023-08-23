"اتحدى أحد يسوي اللي سويته".. شاب خليجي يُحمم أسدًا في مغسلة سيارات (فيديو)

شاب خليجي يُحمم أسدًا في مغسلة سيارات

(مصراوي)

نشر شاب خليجي مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يقوم بغسل أسدًا بخرطوم المياه داخل مغسلة للسيارات.

وظهر الأسد وهو يقف على سيارة ناقلة، بينما يقول صاحبه في خلفية الفيديو "أتحدى أحد يسوي اللي سويته".

ونال الفيديو رواجا واسعا، مع تعليق أحدهم قائلا: "الأسد مبسوووط". وكتب مستخدم آخر "حجمه يخوف"، كما اعتبر أحدهم أن هذا التصرف "بمنتهى الخطورة".