العراق تدعو تركيا لزيادة ضخ المياه في نهر الفرات

بغداد - (د ب أ)

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الأربعاء تركيا إلى زيادة الإطلاقات المائية لنهر الفرات إسوة بالزيادات الأخيرة لنهر دجلة بمناسبة قرب الزيارة الأربعينية للإمام الحسين التي ستبلغ ذروتها مطلع الشهر المقبل في محافظة كربلا جنوبي بغداد.

وقال السوداني خلال استقباله وزير خارجية تركيا هاكان فيدان "نثمن المبادرة التركية الأخيرة بزيادة الاطلاقات المائية لنهر دجلة وندعو الجانب التركي بزيادة الإطلاقات المائية لنهر الفرات أيضاً، لاسيما أنّ العراق مقبل على زيارة دينية وحشود مليونية من داخل البلد وخارجه"، حسب بيان للحكومة العراقية

وأكد على" أهمية التوافق بالملف المياه بين البلدين لما فيه المصلحة المشتركة وحفظ الحقوق المتبادلة".

كما أكد" أن العراق جادّ بطرح جميع الملفات، بروح التعاون وحسن الجوار، إضافة إلى توافر الفرص الواعدة لمزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري، وأن مشروع طريق التنمية هو أفضل مثال على ذلك بما يمثله أحد أهمّ الممرات الاقتصادية في المنطقة والعالم، ويحوي الفرص الاقتصادية الكبيرة المتاحة".

وقال رئيس الحكومة العراقية" إن الأمن والاستقرار أولوية للحكومة العراقية، وإنها لن تسمح لأي جهة أو تنظيم، تحت أي مسمى، أن يعبث بالأمن أو استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار وهذا موقف مبدئي ثابت كما نص عليه الدستور".

ودعا إلى" تفعيل المزيد من التعاون في إطار اللجان الأمنية المشتركة مع تركيا واعتماد الحوار، بعيداً عن التصرف أحادي الجانب فضلا عن التنسيق بين العراق وتركيا، في مختلف القضايا الإقليمية، لتبنّي مواقف مشتركة تخدم مصالح الشعبين الصديقين".

من جانبه ثمن وزير الخارجية التركي جهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب والسعي لتحسين البنى التحتية.

وأبدى رغبة تركيا استعدادها لدعم العراق، في مختلف المجالات والتوجه الجاد والحرص على حل المشاكل العالقة بين البلدين.