السلطات الجزائرية تعلن توقيف 28 مهاجرًا على السواحل

الجزائر - (د ب أ)

أعلن أعوان أمن ولاية بومرداس الواقعة شرق الجزائر العاصمة، أن تم توقيف 28 شخصا من جنسيات مختلفة كانوا بصدد القيام بعملية هجرة غير شرعية عبر البحر المتوسط.

وحسب بيان أمن الولاية، "فإن مصالح فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص عالجت قضية تتعلق بتكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد والتحضير والتدبير لعملية تهريب المهاجرين، حيث تمت العملية بعد التحري وتوقيف المُدبر الرئيسي لها مع شريكيه متلبسين بإعداد مادة البنزين واستغلالها من أجل تزويد القوارب المعدة للهجرة".

وأورد المصدر "أن القوارب كانت متواجدة بأحد شواطئ الولاية، حيث يتم نقل المرشحين للهجرة وتوصيلهم إلى مكان العملية مقابل مبالغ مالية عن كل رحلة، مستغلين بطريقة احتيالية المركبات المستأجرة من وكالات السيارات، كما تم ضبط وتوقيف 28 شخصا من جنسيات أجنبية تتراوح أعمارهم ما بين 15 سنة و 44 سنة أرادوا ركوب قارب البحر".

وتابع المصدر " استرجعت مصالح الأمن قارب نزهة يبلغ طوله 20 .6 متر، محرك بقوة 40 حصانا ومبالغ مالية من العملة الوطنية و الصعبة وسيارة سياحية ملك لإحدى وكالات السيارات كانت تستعمل في نقل المرشحين للهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى دلاء بنزين من مختلف السعات. وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وسماع الأطراف على محاضر رسمية تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة".