إعلان

BBC

خط طيران جديد من نانت الفرنسية إلى القاهرة مباشرة

02:38 م الأربعاء 23 أغسطس 2023

شركة ترانسافيا الفرنسية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

أعلنت شركة ترانسافيا الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خط طيران جديد مباشر من مطار نانت الفرنسي إلى القاهرة مباشرة.

ومن المقرر أن يتم تسيير رحلة أسبوعيًا من القاهرة وإليها، بدايًة من يوم 22 ديسمبر المقبل.

ستسير الشركة الفرعية منخفضة التكلفة التابعة لمجموعة الخطوط الجوية الفرنسية رحلة واحدة إسبوعيًا.

سوق مصراوى

شركة ترانسافيا الفرنسية خط طيران جديد مطار نانت الفرنسي

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market