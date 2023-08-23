خط طيران جديد من نانت الفرنسية إلى القاهرة مباشرة

وكالات

أعلنت شركة ترانسافيا الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خط طيران جديد مباشر من مطار نانت الفرنسي إلى القاهرة مباشرة.

ومن المقرر أن يتم تسيير رحلة أسبوعيًا من القاهرة وإليها، بدايًة من يوم 22 ديسمبر المقبل.

ستسير الشركة الفرعية منخفضة التكلفة التابعة لمجموعة الخطوط الجوية الفرنسية رحلة واحدة إسبوعيًا.