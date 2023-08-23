تقترب من أثينا.. حرائق الغابات تجتاح اليونان لليوم الخامس على التوالي

اثينا - (أ ف ب)

لف دخان أسود كثيف أجواء أثينا الأربعاء فيما يكافح عناصر الإطفاء اليونانيون لليوم الخامس على التوالي حرائق في كلّ أنحاء البلاد أودت بحياة ما لا يقل عن عشرين شخصًا.

وأتى حريق للمرة الأولى منذ أكثر من أربعين عامًا على جزء من أكبر غابة بالقرب من العاصمة اليونانية، وتقع على سفح جبل بارنيثا، الثاني بين التلال الثلاث المحيطة بأثينا.

ويحاول عناصر الإطفاء منع الحريق من الوصول إلى متنزه بارنيثا الوطني. وسبق أن أتى هذا الحريق على منازل وأبنية في ضاحيتي فيلي وخاسيا. وهو يهدّد ضاحية مينيدي أيضا.

وقال نائب رئيس بلدية مينيدي، ستاثيس توباليديس لتلفزيون "إي آر تي" الرسمي، "للأسف، الرياح لا تساعدنا على الإطلاق".

وكانت السلطات اليونانية أمرت بإخلاء حي أنا ليوسيا المجاور لفيلي في شمال غرب أثينا والذي يسكنه نحو 25 ألف شخص. لكن بقي عدد من الأشخاص لحماية منازلهم.

ويستمر حريق كبير آخر في مكب في بمنطقة صناعية في أسبروبيرغوس غرب العاصمة ما أدى إلى تشكل سحابة سوداء سميكة غطت السماء.

وقضى 18 شخصا الثلاثاء يرجح أنهم مهاجرون، في متنزه داديا الوطني قرب الحدود مع تركيا، بحسب ما أشارت الشرطة.

ولا يزال حريق آخر في جزيرة إيفيا مندلعًا فيما يعمل عناصر الإطفاء على إخماده. كذلك، سجّل اندلاع حريقين في شمال شرق اليونان في منطقتي رودوبي وكافالا.

وأتت الحرائق على أكثر من 40 ألف هكتار في ثلاثة أيام من 19 إلى 21 أغسطس، وفق مرصد أثينا الوطني.

وتؤجج الأحوال الجوية القصوى مع رياح عاتية ودرجات حرارة مرتفعة جدا، النيران ويتوقع أن تستمر حتى الجمعة بحسب خبراء الأرصاد الجوية.

وفي أواخر يوليو، شهدت البلاد أكبر موجة حرّ بالنسبة لهذا الشهر من كل عام، تجاوزت الحرارة خلالها 40 درجة مئوية في الكثير من الأماكن، وفقًا لمرصد اثينا الوطني.