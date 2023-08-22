استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال إسرائيلي في الضفة الغربية

رام الله - (د ب أ)

استشهد فتى فلسطيني اليوم الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي شنت قواته حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بأن فتى يبلغ من العمر 17 عامًا استشهد بعد إصابته بيعار ناري في الرأس خلال مداهمة الجيش الإسرائيلي مخيم جنين للاجئين.

وقالت مصادر محلية إن قوات جيش الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية، طالت 47 شخصًا خلال مداهمات تخللها مواجهات واشتباكات مسلحة.

وبحسب المصادر، جرت الاعتقالات في كل من رام الله والخليل ونابلس وجنين وقلقيلية وسلفيت وطولكرم وتخللها اقتحام منازل سكنية وتفتيشها.

وكانت عملية عملية إطلاق نار استهدفت مركبة لمستوطنين أمس أدت إلى مقتل مستوطنة وإصابة آخر بجروح خطيرة في بلدة حوارة في الخليل جنوب الضفة الغربية.