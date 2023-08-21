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مهسا أميني.. إحالة قانون فرض الحجاب إلى مجلس صيانة الدستور الإيراني

03:16 م الإثنين 21 أغسطس 2023

إيران

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(وكالات)

أحال البرلمان الإيراني مشروعَ قانون يفرض الحجاب على النساء إلى مجلس صيانة الدستور من أجل المصادقة النهائية عليه.

ولم يناقش البرلمان قانون "الحجاب والعفة" علنا بل جرى النقاش عليه في جلسات مغلقة من قبل اللجنة البرلمانية المختصة.

ويضم مشروع القانون نحو 70 مادة تشمل تشديد العقوبات على النساء اللواتي يُنظر إليهن على أنهن يقمن بانتهاك قواعد اللباس الصارمة المفروضة في إيران.

يأتي ذلك تزامنا مع اقتراب مرور عام على موجة الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي خلفتها وفاة الشابة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً، أثناء اعتقالها من قبل شرطة الآداب في طهران في 13 سبتمبر 2022 بتهمة عدم التزامها بقواعد ارتداء الحجاب

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إيران قانون فرض الحجاب الدستور الإيراني

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