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BBC

الشرطة الإسبانية تعتقد أن حرائق جزيرة تينيريفي متعمدة

11:08 م الأحد 20 أغسطس 2023

حريق غابات في إسبانيا

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مدريد - (د ب أ):
تعتقد الآن شرطة جزيرة تينيريفي الإسبانية أن حرائق الغابات بالجزيرة الشهيرة لقضاء العطلات، متعمدة.
وقال رئيس جزر الكناري، فيرناندو كلافيو، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن مرتكب ذلك أو مرتكبيه "عرضوا حياة آلاف الأشخاص والممتلكات للخطر"، معبرا عن أمله في القبض عليهم قريبا.
وتتحرى شرطة الحرس المدني عن ثلاثة خطوط في التحقيق بالحريق المتعمد المشتبه به، والذي يُعتقد حتى مساء اليوم الأحد، أن النيران قد التهمت نحو 120 كيلومترا مربعا من الجزيرة.

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