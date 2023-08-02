إعلان

BBC

الحظ يحالف رجلاً في النجاة من فكي تمساح في كولورادو الأمريكية

03:54 م الأربعاء 02 أغسطس 2023

تمساح

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(وكالات)

نجا عامل في مزرعة للتماسيح في ولاية كولورادو الأمريكية بأعجوبة من فكي تمساح طوله 12 قدما ووزنه 600 رطل أثناء محاولته إطعامه.

وظهر في مقطع فيديو شاركته مزرعة "كولورادو غاتور"، موظف يدعى تشاد، وهو يحاول إطعام التمساح المعروف باسم إلفيس، إلا أن التمساح هاجمه، وتمكن الموظف من الهرب بصعوبة من فكي التمساح بعد أن تدخل موظف آخر لمنع إلفيس من مهاجمة تشاد الذي انزلق أثناء الحادث.

سوق مصراوى

تمساح كولورادو الأمريكية مزرعة كولورادو غاتور

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market