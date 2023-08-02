الحظ يحالف رجلاً في النجاة من فكي تمساح في كولورادو الأمريكية

(وكالات)

نجا عامل في مزرعة للتماسيح في ولاية كولورادو الأمريكية بأعجوبة من فكي تمساح طوله 12 قدما ووزنه 600 رطل أثناء محاولته إطعامه.

Un homme du Colorado, nommé Chad, a manqué de peu de se faire dévorer la jambe par un alligator nommé Elvis alors qu'il lui offrait une énorme dinde à manger. pic.twitter.com/in5OXJksMe — Claire 🇫🇷✝️ (@ClaireKuche2023) July 30, 2023

وظهر في مقطع فيديو شاركته مزرعة "كولورادو غاتور"، موظف يدعى تشاد، وهو يحاول إطعام التمساح المعروف باسم إلفيس، إلا أن التمساح هاجمه، وتمكن الموظف من الهرب بصعوبة من فكي التمساح بعد أن تدخل موظف آخر لمنع إلفيس من مهاجمة تشاد الذي انزلق أثناء الحادث.